Este domingo, dia 10, o país prendeu-se ao nome de Valentina - uma menina de 9 anos que, após dois dias de desaparecimento, foi encontrada sem vida em Peniche. Os contornos do caso ganharam destaque pela confirmação de que o crime foi cometido pelo pai e pela madrasta da criança.

Gerou-se uma onda de revolta e o comediante Eduardo Madeira não conseguiu ficar indiferente, fazendo uso das redes sociais para se mostrar profundamente abalado com a história.

"Há coisas que me deitam abaixo. Que me deixam taciturno, triste, acabrunhado. O caso desta menina dá-me um nó na garganta e tira-me o sorriso. Hoje, quando finalmente vi a notícia que confirmava o pior cenário, demorei a ultrapassar o choque e a violência de tudo isto. Lamento muito a morte desta criança por ela e pelo que simboliza. A violência com os mais fracos. Lamento muito mesmo", escreveu na legenda de uma imagem da pequena Valentina.

Leia Também: Mãe de reage a homicídio. Agradece as "ajudas que foram dadas"