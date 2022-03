Eduardo Madeira usou a sua conta oficial de Instagram esta segunda-feira, dia 7, para partilhar uma homenagem à jovem Marie.

O ator e humorista confessa estar a adorar a prestação da concorrente de 'Big Brother Famosos' e ainda mais conhecer a sua essência e história de vida.

"Marie. Já era um fenómeno das redes sociais e eu não conhecia bem. Há uma cena da 'A Lista de Schindler', de Spielberg, em que apenas uma criança é a cores num filme a preto e branco. A Marie é um pouco isso. Um ponto de luz no meio do cinzento. É quem faz a diferença", declara, referindo-se à jovem digital influencer que antes de entrar no programa já era um fenómeno na rede social TikTok.

"Percebo perfeitamente porque é que um homem duro vindo do futebol, como o [Daniel] Kenedy, passa a vida a chorar cada vez que a miúda fala. Eu também me comovo. Para mim, esta miúda, já ganhou", termina, reforçando o seu apoio à dona da página 'La Vie de Marie'.

