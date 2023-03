Rita Pereira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, no sábado, com uma fotografia em que aparecia nua na banheira. Uma imagem que Eduardo Madeira fez questão de 'resgatar', tendo aproveitado o momento para brincar com a atriz.

"Rita Pereira, também sou adepto de uma boa foto à janela todo pelado, embora prefira Nova Iorque", começou por dizer o humorista ao juntar a sua imagem com a foto da atriz.

"No prédio em frente ganhei muitos fãs. Alguns. Bastantes. E não são poucos", acrescentou, sempre em tom de brincadeira.

