A semana de Eduardo Madeira e Joana Machado Madeira terminou com a celebração de uma data muito especial. A filha mais velha do casal, Leonor, completa nove anos. No Instagram, os papás assinalaram a data logo pela manhã.

A mamã, por exemplo, destacou várias imagens da menina e escreveu: "A miúda com mais pinta deste mundo faz hoje nove anos. É o amor da minha vida e a filha mais fixe de sempre! Parabéns, Leonor, amo-te".

Já o pai foi mais curto nas palavras, mas não deixou de destacar a data publicamente. "Nove anos intensos e felizes. Exultantes mesmo. Parabéns, raposinha", disse.

De recordar que o casal tem ainda em comum a pequena Carolina, de um ano. Eduardo Madeira é também pai de Rodrigo, fruto de uma relação anterior.

