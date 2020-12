Kyle Blaine, editor sénior de campanhas da CNN, está a dar que falar no Twitter depois de ter mostrado um acessório da sua árvore de Natal. Isto porque se trata de uma boneca em homenagem a Mariah Carey, autora do êxito 'All I Want For Christmas is You'.

"Eu e o meu marido trocamos ornamentos todos os anos e este ano ele deu-me a Mariah Carey, o que é muito festivo", escreveu Kylie, identificando a cantora na publicação.

Notificada, a artista não resistiu em comentar: "Isto... não está aprovado. Mas o que conta é a intenção".

Veja abaixo o tributo que a artista recebeu... e que parece não ter gostado.

Leia Também: 'All I Want For Christmas' é 'número 1' no Reino Unido... 26 anos depois