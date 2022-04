O cantor Ed Sheeran venceu a batalha no tribunal depois de ter sido acusado de plágio, em relação à música 'Shape of You', de 2017.

Sami Chokri e Ross O'Donoghue argumentaram que o tema 'Oh Why', de 2015, é "muito semelhante" à canção de Ed Sheeran, 'Shape of You', e reclamaram por "violação de direitos de autor, danos e lucros".

No entanto, o cantor negou as acusações e afirmou que "tentou sempre ser completamente justo" ao creditar pessoas que contribuem para os seus álbuns. Além disso, disse que estava a tentar "limpar o seu nome".

Já os advogados de Chokri e O'Donoghue acusaram Ed Sheeran de "copiar habitualmente" outros artistas, e que era "extremamente provável" que já tivesse ouvido 'Oh Why'.

De acordo com o Daily Mail, esta quarta-feira, o juiz concluiu que Ed Sheeran "nem deliberadamente nem inconscientemente" copiou a música 'Oh Why'.

