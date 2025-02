Na terça-feira, 18 de fevereiro, Meghan Markle anunciou o lançamento da sua nova marca, 'As Ever'. O novidade foi dada através da rede social da duquesa de Sussex e parece já estar a ser alvo de críticas.

Segundo o jornal El País, Markle está a ser acusada de copiar o brasão de armas do município de Porreres, em Palma de Maiorca, Espanha.

Tal alegação foi feita no canal de YouTube 'Think Beautiful'. "Neste vídeo, olho para o novo logotipo e mostro o que penso ter 'inspirado' Meghan Markle. Quando digo inspirado, obviamente que quero dizer que é 100% plagiado", lê-se na descrição.

Vejamos: o logo da 'As ever' mostra uma palmeira (representativa de Santa Barbara, na Califórnia, onde Meghan vive) ladeada por dois beija-flores, o brasão de Porreres é descrito por uma palmeira (também característica de Maiorca) com duas andorinhas, uma de cada lado da árvore.

Logotipo de As Ever / Brasão de armas do município de Porreres© Instagram

"É uma cópia completa", afirmou a presidente da câmara, Xisca Mora, ao El País, depois de o jornal local Tot Plá ter veiculado o caso. Porém, a autarca admitiu não poder envolver-se numa batalha por falta de meios.

"Apresentar uma queixa por plágio é complicado e caro, e uma pequena autarquia como a nossa não está em condições de lutar contra a coroa inglesa", explicou, acrescentando que irá pedir à empresa de Meghan Markle para retirar o logótipo, uma vez que o brasão da cidade remonta a 1370 e a sua reprodução não só faz parte do seu património, como da sua identidade cultural de Palma de Maiorca.

'Es Ever' deverá ser oficialmente lançada ao público a 4 de março, dia em que também arranca a sua série 'With love, Meghan', na Netflix.

