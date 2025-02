Depois de revelar que criou uma marca, a As Ever, Meghan Markle, que não seguia nenhuma conta no seu Instagram, tem agora um 'A seguir'.

Não é de espantar que a primeira conta que segue desde o seu regresso às redes sociais é... a conta oficial da sua nova marca.

A As Ever será, à semelhança da série da Netflix que protagoniza e que está prestes a estrear, uma partilha das suas paixões - como a cozinha, a decoração e a jardinagem, e terá produtos disponíveis para compra a partir da primavera deste ano.