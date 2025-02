Meghan Markle revelou a data de lançamento do seu novo projeto, através da primeira partilha que fez na conta oficial de Instagram da sua renovada marca.

Depois de no início da semana notar que tinha mudado o nome da marca para As Ever, esta quarta-feira, dia 19, a duquesa de Sussex fez uma partilha na qual surge um dos membros da sua família: o beagle Mamma Mia.

Na imagem é ainda possível ver a mulher do príncipe Harry aparece a preparar uma mesa de refeição.

O projeto, note-se, chega na primavera.

Leia Também: Meghan Markle está a ser acusada de plágio em Espanha. Saiba porquê