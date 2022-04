Ainda a 'adaptar-se' à vida fora do 'Big Brother', Vanessa Silva confessou que "ainda não conseguiu, para já, meter os horários em dia".

A artista tem estado mais por casa, desde domingo, 24 de abril, e "ainda só saiu para ir ao supermercado". Isto à exceção de quarta e quinta-feira, que esteve com os restantes colegas ex-concorrentes. "No fundo, o 'Big Brother' ainda continuou cá fora para nós. Continuamos todos juntos", afirmou.

Sobre o reencontro com os ex-'Big Brother Famosos' fora da casa mais vigiada do país, Vanessa Silva garantiu que foi "tudo igual". "Parece que não saímos [da casa]", acrescentou, referindo apenas que agora estão mais "à vontade" para conversarem sem as câmaras. "Estou mesmo muito feliz".

Da troca de palavras que já teve com algumas pessoas que lhe são mais próximas, o feedback que recebeu foi positivo. "Não falei com muita gente, mas as pessoas com quem falei disseram só coisas muito boas. A única coisa de que tinha medo era de não ser entendida, compreendida. A minha família disse que fui genuína e que estão muito orgulhosos. E para mim isso já vale tudo", destacou, frisando depois: "Eu fui eu e estou orgulhosa da minha prestação".

Também nas redes sociais tem recebido "muito amor" e o feedback é bastante positivo.

Ao falar das razões que a levaram a embarcar nesta aventura, respondeu: "Porque é que não havia de entrar? Para já adoro o formato. Gosto de pessoas, de convívio, de comportamento humano, gosto de aprender, de partilhar… Porque não? Não tenho segredos, a minha vida é um livro aberto… Não tinha nada que me fizesse não ir".

Desta experiência retira, sobretudo, "muito amor". "Aprendi muita coisa com os meus colegas, sobre eles e sobre mim. Eles ensinaram-me muita coisa sobre mim, para mim é um dos maiores ganhos que trouxe. Houve muita coisa que acho que melhorei de mim para comigo, e isso devo-lhes a eles. Basicamente é isso, são as amizades que trouxe e aquilo que espero colher depois a nível de trabalho com isto", disse.

A atriz e cantora espera agora conseguir novos desafios na sua profissão. "Gostava de fazer ficção, que é uma coisa que não faço, por exemplo. Se calhar, sair um bocadinho do teatro musical - mas só um bocadinho porque não consigo viver sem o teatro musical – e fazer outro registo. Quero e vou finalmente gravar alguma coisa minha, a seu tempo. No fundo, quero um bocadinho de tudo, porque, efetivamente, faço as três áreas e quero começar a colher fruto geral. Quero fazer o que não fiz nas áreas que não trabalho", explicou.

E agora que já saiu da casa mais vigiada do país, Vanessa Silva começa a retomar ao trabalho, mas quer ir "devagarinho" - até porque, diz, "não se quer esgotar". "Sei que não parece, mas é cansativo. Há horários a cumprir, provas a fazer…", destacou, referindo-se ao 'Big Brother'. E, se possível, gostava também de agora tirar uns dias de descanso com o namorado, Miguel Amorim.

Vanessa Silva saiu há menos de uma semana do programa da TVI mas estaria pronta para voltar a entrar num formato do género. "Gosto de desafios, de coisas que acho que vão ser difíceis, gosto de me pôr à prova".

Para Vanessa Silva, Bruna Gomes foi a pessoa com quem mais se identificou. Sobre a colega e amiga, a artista teceu rasgados elogios. "Ela tem tudo, é uma mulher muito inteligente, assertiva, sabe o que quer da vida, é uma amiga inacreditável… É uma mulher com M".

A influencer brasileira ficou em terceiro lugar no 'Big Brother Famosos' e voltou logo depois a entrar na casa mais vigiada do país, desta vez para o 'Big Brother – Desafio Final'. Agora do lado de fora da casa, Vanessa Silva está a apoiar Bruna Gomes. "Espero que ela ganhe esta final porque ela merece muito".

"Ás vezes fico com o coração apertadinho e compreendo o que as pessoas passavam cá fora quando eu estava lá dentro. Às vezes só apetecia ir lá dar-lhe um abracinho e dizer ‘está tudo bem’. Fico com o coração apertadinho por ela porque é um grupo muito diferente do nosso. Nós éramos mais calmos e estas pessoas têm um comportamento mais extrovertido, mais agressivo e acho que ela não está habituada e não sei se estava a contar com isso. Mas ela vai sair-se bem", acrescentou, comentando a prestação da influencer brasileira.

Vanessa Silva sente que o seu grupo foi 'o mais calmo da história' dos reality show e que acabaram por "dar uma lição".

"Não houve chatices e os poucos problemas que houveram foram resolvidos na hora. Não houve barracada. Também podes fazer reality sem problemas. Não é preciso as pessoas estarem a chatear-se constantemente. Tive pegas com o Bernardo, com a Tanya, com o Marco, mas resolveram-se na hora, e se não foi na hora, foi logo depois. Somos crescidos. Às vezes quando acontecem esse tipo de coisas [‘barracadas’] com frequência, começam-se a criar os preconceitos. E é uma parvoíce haver preconceitos com um programa como o reality. Mais que não seja, aprendes sobre o comportamento humano ao ver os outros, e acho isso interessantíssimo", explicou.

A artista salientou também que na sua edição também houve discussões, mas "com peso e medida".

Leia Também: Pedido de casamento? "Estava planeado há algumas semanas. Ninguém sabia"