"Hoje é o meu dia." Foi Mónica Sintra quem assinalou na sua página de Instagram os 47 anos de vida, celebrados esta terça-feira, dia 10 de junho.

Ao destacar várias imagens junto dos seguidores, algumas antigas e outras mais recentes, a cantora disse: "Apresento-vos a minha versão 4.7. Mais estável, mais sábia, mas ainda com espaço no disco para loucuras e aventuras!"

"Novidades desta versão: Melhor desempenho em fazer de conta que não ouvi o que não me interessa; Atualização no sistema de paciência (só tenho para quem eu quero); Sensor de 'não me venhas com dramas' calibrado; Compatível com sestas inesperadas e cafés a qualquer hora; Agora com modo 'não perco o meu tempo com o quem não merece'; Suporte aprimorado para ironia e sarcasmo sem esgotar a bateria emocional", destacou.

"Nova função: ignorar opiniões não solicitadas (ativa por defeito); Melhor compatibilidade com chinelos e praia; Tradução instantânea de 'só vou ali e já venho' para 'até daqui a uma hora'; Atualização no sistema de filtros: agora deteta conversas tóxicas à distância; Capacidade de rir de mim próprio aumentada em 47%; Inclui modalidade para desaparecer discretamente de festas quando der vontade", acrescentou.

"Se leste até ao fim, já sabes para o que vens, cabe-te a ti dizer que estás preparado e que aceitas todas as alterações da versão 4.7", rematou.

