A sofrer ao ver a filha doente, Gilberto Gil abriu o coração para falar sobre esta fase difícil. Em conversa com a revista Veja, cita a Quem, o cantor desabafou: "É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, a sofrer de uma doença apavorante".

De recordar que Preta Gil, de 48 anos, foi diagnosticada com cancro no intestino.

"Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos a reunir forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar a sua disposição e a sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que procuramos condições para a cura", acrescentou.

Gilberto Gil tem acompanhado de perto esta etapa da filha. Ainda no primeiro dia de maio, Preta fez uma publicação no Instagram onde, entre as imagens, se mostrava a receber carinho do pai no hospital.

