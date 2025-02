Preta Gil esteve dois meses internada, tendo sido submetida a uma cirurgia devido à sua luta contra o cancro. No dia 11 de fevereiro, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, no Brasil.

E não é que as boas novidades chegaram? A artista estará presente no Carnaval de Salvador deste ano, conforme anunciou Flora Gil durante uma conferência de imprensa do Camarote Expresso 2222, esta quarta-feira.

A cantora, que passou por uma cirurgia de mais de 20 horas para a remoção de seis tumores, está agora em recuperação. A sua participação na festa da Bahia marca um momento de superação e de celebração para si e para a sua família.

Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, expressou a importância da presença de Preta na festa. "Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem para a Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. A Preta estar aqui na Bahia, podendo estar no camarote, não sei se todos os dias, é algo muito significativo. Isso nos motiva a trabalhar com ainda mais felicidade", declarou a empresária.

Diagnosticada com cancro colorretal em janeiro de 2023, Preta chegou a estar em remissão em novembro do mesmo ano, mas em agosto de 2024 anunciou o regresso da doença. A recente cirurgia foi um dos momentos mais desafiadores do seu trajo, mas a sua recuperação tem sido acompanhada de perto por familiares, amigos e fãs.