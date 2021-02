Nas redes sociais, podem ver-se retratos que lhe fizeram nos Açores e no mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, mas Florent Pagny é, por norma, discreto nas fotografias tiradas em Portugal que partilha com os milhares de seguidores tem. Apesar de ser um dos maiores cantores franceses, é entre Portugal e a Patagónia que passa grande parte do tempo e está a ponderar o fim da carreira artística, como revelou à revista francesa Télé Star. "Vou fazer 60 anos, já trabalho desde os 15 e já vivi muito", justifica o artista.

"Ainda não sei o que vou fazer mas pretendo começar a refletir em breve sobre como é que vão ser os próximos 25 anos, o meu último quarto de vida", revelou ainda o também ator, ex-namorado da cantora, compositora e atriz Vanessa Paradis, com quem namorou entre 1988 e 1991. Em 33 anos de carreira, Florent Pagny lançou 19 álbuns e vendeu mais de 15 milhões de discos. Em setembro, regressa ao canal de televisão francês TF1 como mentor da nova edição gaulesa do popular concurso de novos talentos "The voice".

Depois do fim das gravações do programa, o artista, nascido a 6 de novembro de 1961, já tem planos. "Vou em digressão para assinalar os meus 60 anos. Depois, vai ser como uma página que se vira e eu ainda não sei o que é que poderá estar lá escrito", desabafa. Em abril do ano passado, em pleno confinamento, Florent Pagny sentiu necessidade de vir a público justificar que, apesar de ter mudado a residência fiscal para Portugal por causa dos benefícios fiscais, continua a ser obrigado a pagar impostos em França.

"Nós, artistas, tal como os desportistas, temos um regime de exceção. Tudo o que é referente às prestações de serviços em território francês é regido pela legislação francesa, sujeito às taxas francesas em vigor e pago em França", explicou o cantor para se defender, novamente, das fortes críticas de que tem sido alvo desde que elegeu Portugal como residência fiscal, em 2017. Florent Pagny vive desde 1993 com a pintora e antiga manequim argentina Azucena Caamaño, com quem casou em 2006. Têm dois filhos.