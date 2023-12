Diogo Amaral 'derreteu' os seguidores da sua página de Instagram com uma série de vídeos que partilhou do filho mais novo, Oliver, de quatro anos, nos quais o menino lhe coloca as perguntas mais inusitadas.

Na primeira gravação, conforme poderá ver na publicação de seguida, o menino - fruto da sua relação com Jessica Athayde - afirma: "Sabes que estou a ver a tua garganta a mexer?".

Debaixo da camisola do pai, continua: "A tua bolinha está a ir para baixo e para cima. Isso é uma bola de água, ou é um balão, ou é um bicho que tu engoliste?".

Ao que Diogo respondeu: "É um bicho que engoli". "À noite?", questionou ainda Oliver, ou Oli, como carinhosamente é tratado.

Vale recordar que o artista também é pai de Mateus, seu filho mais velho, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig.

