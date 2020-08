Com o fim do reality show 'Big Brother', a TVI já escolheu o próximo programa que vai acompanhar os telespectadores nas noites de domingo. No próximo dia 9 de agosto vai estrear o novo projeto de Marco Horário: 'Boom!'.

Trata-se de um concurso de cultura geral em que duas equipas de quatro jogadores têm o desafio de desarmar várias bombas numa luta contra o tempo, como explica a estação.

Na primeira fase, para responderem às perguntas, as equipas têm de cortar os cabos das respostas erradas e deixar apenas o cabo da resposta certa. Se for cortado o cabo da respostas certa, 'boom', a bomba explode.

Um formato com origem em Israel, que foi já emitido em mais de 18 países e que chega agora à TVI.

À frente do projeto está Marco Horácio, que se mostrou muito entusiasmado com esta nova aventura, gravada no país vizinho, em Espanha. "É um belíssimo serão de domingo à noite, mas não há expulsões", disse, na brincadeira, em conversa com o Fama ao Minuto, referindo-se às galas do 'Big Brother'.

A 'explodir' de ansiedade para a grande estreia?

Estou muito tranquilo. O trabalho já está feito e foi bem feito por toda a gente. Agora é desfrutar disto e, como é óbvio, há sempre expectativas, mas estou muito tranquilo.

Como foram as gravações, uma vez que foi feito durante esta fase, durante a pandemia?

Foi gravado nos estúdios de Barcelona e estivemos lá duas semanas. Na primeira fomos fazer uma visita técnica e depois fomos lá para gravar com a equipa espanhola. Em três dias gravámos os nove programas e, felizmente, correu tudo bem.

O que podemos esperar deste formato?

Eu sou suspeito... Mas, para já, para quem gosta de um concurso de cultura geral, é muito giro porque é muito mais emocionante, divertido... O programa tem quatro rondas e são todas diferentes. É um bom programa de entretenimento, um bom programa familiar. Vai criar alguma ansiedade, alguns nervos, e depois as pessoas vão ver o programa e vão ficar a saber mais do que sabiam no início - qualquer programa de cultura geral tem esse efeito. Mas é muito dinâmico, o cenário é espetacular, os concorrentes são fantásticos porque soltaram-se, divertiram-se e fizemos o nosso programa com muita qualidade e boa energia. É um belíssimo serão de domingo à noite, mas não há expulsões. [risos]

Este é o segundo programa que faz desde que se mudou para a TVI, este ano. O primeiro foi feito ainda durante o confinamento, 'A vida lá fora'. Como descreve o formato anterior que acabou por ser diferente em muitos pontos, não só na fase em que foi feito como também na maneira como foi realizado, e uma vez que é muito diferente deste novo programa?

O 'A Vida Lá Fora' foi, dadas as circunstâncias, tentar fazer um programa de humor o melhor possível, com as condições possíveis e reunir a melhor equipa possível. Os humoristas, tínhamos todos um sentido de humor completamente diferente e, acima de tudo, queríamos criar qualquer coisa com que as pessoas se identificassem. Falar desta pandemia de uma forma mais humorística para não dar tanto peso, porque na altura o ambiente era muito pesado. Agora este [novo programa] é diferente. O 'Vida Lá Fora' foi a minha entrada de pezinhos de lã na TVI, agora é o prato principal. Este novo programa é que marca, de facto, a minha entrada oficial na TVI. Um concurso, um formato fantástico... a parada aumentou agora.

Além deste novo programa, há mais alguma coisa em vista para os próximos tempos?

Para os próximos tempos não sei. Temos falado e tenho alguns projetos meus também, porque uma das coisas que também me fez vir para a TVI foi essa receptividade de eu fazer projetos meus e propor projetos, quer como produtor, quer como sendo eu à frente do projeto. Já há lá vários projetos meus, mas estamos só à espera da altura certa. Também isto do confinamento, desconfinamento, abre e não abre... Isto está tudo muito incerto e de uma semana para a outra tudo é possível. Tem sido mesmo assim, de semana a semana, tentar ver o que é que se pode ou não fazer.

