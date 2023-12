Depois de na sexta-feira terem sido destacados vídeos nas stories da sua página de Instagram, onde surge às compras, Sofia Arruda revelou que as imagens não eram de ontem [dia 15 de dezembro].

Na manhã deste sábado, dia 16 de dezembro, a atriz gravou um vídeo e contou aos seguidores que tem estado doente.

"Estava a ver os meus stories de ontem e a pensar que é tudo uma ilusão no Instagram. Aqueles stories não foram de ontem. Estava péssima, como estou hoje. Estive o dia todo a gravar e vim direta do estúdio para casa. Quase nem conseguia respirar e tive de ir à médica para perceber o que é que podia fazer ou não", começou por partilhar.

"Foram gravados na terça, não estava tão mal e aproveitamos e fomos ao shopping tratar das coisinhas e cortar o cabelo ao Xavier", relatou, referindo-se às imagens publicadas na rede social no dia anterior.

Sofia Arruda frisou depois que esta sexta-feira "passou mal", revelando ainda que na próxima semana terminam as gravações da novela 'Papel Principal', da SIC. "É tentar aguentar para ficar bem. Ainda vou gravar para o exterior", disse, não deixando de confessar que "tem pena" e "já está com saudades" dos colegas.

"E ainda não acabou. Estava a gostar imenso de gravar com este elenco, era mesmo fixe, mas pronto. Vai acabar, mas antes de isso ainda temos uma semana de gravações e depois o Natal. É tentar ficar boa ao máximo", acrescentou, contando que vai "tomar antibiótico". Veja na galeria o vídeo de Sofia Arruda.

De recordar que além de já ser mãe do pequeno Xavier, a atriz prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, ambos fruto do casamento com David Amaro.