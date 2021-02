Luís Borges esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, onde recordou novamente a morte do ex-marido, Eduardo Beauté.

Questionado por Cláudio sobre como foi para os filhos perceber que iam ter apenas um pai, o modelo recorda que “esse foi dos momentos mais complicados”.

“A Lu era muito menina do Eduardo, era a princesa. Ele gostava muito dos três, mas a Lu era aquele amor muito grande. E depois fazia anos no mesmo dia dele, 8 de janeiro. Para ela perceber que não ia ver mais o pai foi muito mau, mesmo. Ainda hoje em dia ela vem falar comigo e diz que tem saudades do pai”, começou por dizer.

“Por mais que eu fale com ela, nunca vou conseguir tirar a dor que ele tem dentro dela. Isso só com o tempo. E depois há uma coisa que me assusta que é, cada vez que eu viajo, ela tem medo que me aconteça alguma coisa e que eu não volte. E isso deixa-me triste, angustiado. E cada vez mais, a partir do momento em que a minha mãe morreu e depois o Eduardo, penso: E se sou eu a seguir? O que é que vai ser dos meus três filhos?”, disse.

“Há famílias que são super estruturadas, mas a minha não é. É a realidade. Não vai ser o meu pai que vai tomar conta dos meus três filhos, ele não tem condições. Portanto, penso sempre no futuro deles e a mim assusta-me”, acrescentou, referindo que no período mais complicado quem o acalmou foi Ana Sofia Martins.

Muito emocionado, o modelo destacou a grande amizade que tem com Ana Sofia Martins e Sara Sampaio, quem já conhece antes de ambas se tornarem famosas. “São os grande pilares da minha vida. Elas sabem tudo sobre mim, não há segredos entre nós”, frisou.

Apesar de ter sentido que ambas conseguiram dar-lhe o “apoio que necessitava” quando Eduardo morreu, Luís salientou que nestes momentos difíceis a força tem de vir de si.

“Por mais amigos que tenha, as forças têm de vir dentro de mim. […] E acho que no caso do Eduardo o meu clique foi muito mais rápido do que na minha mãe porque pensei nos meus três filhos. Não podia ficar na cama a chorar, não podia estar mal à frente deles”, lembrou.

E apesar de tentar manter sempre o otimismo nesta fase, há sempre momentos difíceis. “A pergunta que a Lu mais me faz é por que é que não se despediu do pai, isso custa-me, mas teve de ser assim”, contou.

Luís Borges destacou ainda que mesmo que tenha novos companheiros, os pais das crianças vão ser sempre o modelo e o falecido cabeleireiro. “Ninguém vai substituir ninguém. Foi o pai que eles conheceram”, assegurou, referindo que “gosta de manter o Eduardo” na vida dos filhos.

Recorde-se que o modelo e o falecido cabeleireiro são pais de Lurdes, Eduardo e Bernardo.

