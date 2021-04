Natural de Faro, no Algarve, Rafaela Pintassilgo foi uma das concorrentes que arriscou em correr atrás do sonho e deu provas do seu talento no concurso 'All Together Now', da TVI. Contudo, além dos dotes vocais que fizeram levantar 51 dos 100 jurados, a jovem algarvia ficará na memória do público pelo romântico pedido de casamento com que foi surpreendida.

No momento de descobrir a pontuação, Rafaela leu, no painel, a tão desejada pergunta: "Queres casar comigo?". O namorado, Marcelo, com quem está há quatro anos e com quem tem um filho, logo se ajoelhou para oficializar o pedido e receber o sim.

Em conversa com os jornalistas, na manhã desta quinta-feira, a jovem contou-nos como têm sido estes dias de grandes emoções.

"É para casar como deve ser"

Depois de concretizar o sonho da maternidade, Rafaela desejava dar o passo de subir ao altar. Contudo, a resistência do companheiro quanto ao tema levou-a a acreditar que o pedido não aconteceria tão cedo.

Agora que se encontra noiva, confidenciou que antes de trocar alianças quer dar um irmão ao pequeno Tomás, de um ano. Aponta, então, a cerimónia para o ano de 2023, quando a pandemia lhe permitir ter a festa com que sempre sonhou.

"Casar é mesmo o sonho da minha vida. Não vamos casar para já, devido à pandemia, porque se é para casar é para ser como deve ser", afirmou. Sobre os detalhes da boda, sonha que aconteça no Algarve e seja uma festa com "300 e tal convidados".

Questionada sobre se esperava este gesto do companheiro, negou que alguma vez lhe tenha passado pela cabeça e que este momento os deixou apaixonados do que nunca. "Quando chegámos a casa, ele disse-me: 'Ainda estou mais apaixonado por ti'".

Ex-concorrente de 'Uma Canção Para Ti'

A participação no 'All Together Now' não foi para Rafaela uma estreia em concursos de televisão. A primeira vez que deu provas do seu talento ao grande público foi em 2009, quando tinha 12 anos, em 'Uma Canção Para Ti', um programa de talentos dedicado às crianças.

Foi nessa primeira experiência que contactou pela primeira vez com o mundo da televisão e o seu fascínio mantém-se intacto. Sobre o facto de ter conhecido Cristina Ferreira, Rafaela mostrou-se fã da apresentadora. “É ainda melhor ao vivo. Super simpática e é linda, parece uma boneca”.

A música não é o seu único sonho

Rafaela tinha como ocupação profissional ser ajudante no cabeleireiro da mãe, mas encontra-se agora desempregada. Concorreu ao programa com o objetivo de conseguir o seu lugar no mundo da música, mas não só. A jovem algarvia, de 24 anos, ambiciona também uma carreira na moda.

"Sou alta. Acho-me bonita. Quero ver se tenho oportunidades no mundo da moda. Pode ser que me abra portas", confidenciou.

Sobre o que espera que esta oportunidade lhe traga, frisou que quer continuar a cantar e pensa em apostar nas redes sociais, nomeadamente na criação de um canal de YouTube. "Os seguidores dispararam. Recebo muitas mensagens, patrocínios...", contou.

