Este domingo, 3 de setembro, foi dia - ou melhor, noite - de anunciar as novidades da nova temporada da TVI. O canal reuniu as caras da estação num evento único que aconteceu no Palácio de Queluz, intitulado 'Palácio das Estrelas'.

Uma das grandes novidades foi o regresso do programa 'Dança com as Estrelas'. Cristina Ferreira regressará à apresentação do formato, conforme divulgado.

Cifrão, Alexandra Lencastre e o Sr. Alberto voltarão a ocupar o lugar de jurados.

"Na verdade, todos nós sentimos essa saudade. Saudades de ter os bailarinos connosco, de ter um programa de dança, de ter os nossos domingos maravilhosos de uma forma artística, acho que sentíamos todos falta disso", disse Cifrão.

Veja o momento do anúncio.

Leia Também: Cristina Ferreira partilha fotos de "noite bonita" em palácio