A TVI acaba de anunciar o regresso do maior reality show do mundo ao canal. O 'Big Brother' é a nova aposta da estação de Queluz de Baixo e as inscrições também já estão abertas.

"Um ano depois, o maior formato do mundo está de volta. O 'Big Brother' já entrou em ação e procura os melhores concorrentes em todo o lado, de todo o género e feitio", pode ouvir-se no vídeo partilhado pelo canal.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Cristina Ferreira, que conduziu as últimas edições deste reality show, reagiu à novidade com uma frase que indica que será novamente ela a apresentar o programa. "Aí vamos nós outra vez. Vens?", escreveu.

