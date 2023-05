Carolina Aranda acabou por sair vitoriosa na primeira edição de 'O Triângulo', o reality show da TVI que chega agora ao fim. Com 52% dos votos, a jovem de Évora conseguiu arrecadar mais de 20 mil euros, bem como uma comunidade de fãs que, a partir de agora, vão seguir atentamente todos os seus passos.

Numa conversa com os jornalistas que aconteceu poucas horas depois da consagração da vitória, Carolina começou por explicar que "não esperava ganhar", embora o foco da discussão se tenha tornado, em menos de nada, a relação de amizade muito íntima que desenvolveu com Inácia, a segunda classificada do formato.

"É uma amizade e na amizade também há amor. Temos um carinho muito grande uma pela outra", começou por explicar Carolina, que garante que estão as duas "muito seguras" do que existe. Ainda assim, sublinha que não existe uma relação e a possibilidade de que a mesma venha a dar-se é, segundo dá a entender, muito remota.

O prémio final já tem destino, confessou também Carolina. A aposta será na criação de uma marca própria, embora os detalhes da mesma ainda estejam por definir: "Há vários caminhos que gostava de seguir".

Muitos espectadores consideraram que os 22.750 euros representam um valor muito baixo, embora Carolina tenha também uma opinião em relação a isso. "O que vier, vem por bem. Fosse a quantia que fosse, seria sempre uma ajuda. Nem me foquei na possível grandiosidade do prémio. Está bem como está", fez notar.

Já em relação a tudo o que a fama lhe irá trazer - de bom e, também, de mau - Carolina não sabe o que pensar. Não teve ainda tempo para ler o que tem sido dito mas está confiante na possibilidade de ter grandes oportunidades para o futuro depois desta experiência. Deixou ainda em aberto um caminho para o trabalho em televisão, a 'caixa mágica' que agora, três meses em constante exposição perante as câmaras, pode dizer que bem conhece.

