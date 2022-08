Esta terça-feira, 9 de agosto, Liliana Aguiar foi convidada do programa 'Hora de Verão', onde esclareceu uma polémica em que se viu envolvida há pouco tempo.

Na altura, Liliana defendeu que o sustento da casa deveria ficar a cargo do homem, notando, contudo, que tal não impedia a mulher de contribuir para o pagamento das contas e de trabalhar, pelo contrário.

"Na altura não me quis pronunciar sobre isso porque acho que não tenho de me justificar da forma como eu vivo e da forma como eu penso. Tal como vivo numa sociedade que tem situações com as quais não compactuo e não vou para as redes sociais destilar ódio, que foi aquilo que me fizeram", lembra.

Entretanto, explica o seu ponto de vista: "Acho que os homens se acabam por esquecer um bocadinho qual é o papel deles e qual é o papel da mulher. Sou ainda muito conversadora. Tem que haver cavalheirismo".

"O que eu não acho natural é as pessoas estarem numa onda da sociedade em que somos todos iguais, a mulher é o homem, o homem é a mulher, cada um de nós tem o seu papel. Não estou a dizer com isto que sejam empregos", adiantou.

A convidada sublinhou igualmente que as suas opiniões fundamentam-se no cristianismo: "Sou cristã, não tenho qualquer problema em assumi-lo, não tenho vergonha de dizer que leio a bíblia todos os dias, estou numa fase de aprendizagem porque também me converti há um ano e meio. Na bíblia diz que os homens têm a responsabilidade de trazer o sustento à casa, é aquilo que eu concordo".

"Eu não vejo onde está a polémica quando num casamento existe uma conta [bancária], o que eu ganho vai para a mesma conta, dessa conta paga-se as despesas", completa.

Veja o momento.

