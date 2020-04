É oficial, a série 'Morangos Com Açúcar' está de volta a TVI. Tal como consta na guia de programação do canal, a série juvenil de sucesso dos anos 2000 volta a fazer-lhe companhia diariamente entre as 18h00 e as 20h00.

Tratam-se de episódios antigos e não da nova temporada há muito aguardada, e que até chegou a ser anunciada pela estação de Queluz de Baixo.

Não sabemos ainda ao certo qual o número da temporada que a TVI decidiu voltar a colocar no ar a partir desta segunda-feira, dia 13, mas correm rumores de que a escolhida terá sido a temporada 7. Porém, a verdade é que a sinopse apresentada na guia TV fala no início do ano letivo de 2003 - data em que a primeira temporada de 'Morangos Com Açúcar' estreou na televisão portuguesa.

