Preparado para o tesourinho de hoje? Tiago Aldeia resolveu recuar até à época em que dava vida ao hilariante Rodas na série juvenil de sucesso 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

O ator recebeu um vídeo com uma das mais icónicas cenas que protagonizou com o igualmente inesquecível professor Sapinho, interpretado por Guilherme Filipe, e não resistiu a partilhá-la com os seus seguidores.

"Que nostalgia... quem se lembra?", pode ler-se na legenda das imagens.

Ora veja se ainda se recorda:

