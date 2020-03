A quarentena tem servido para as mais diversas coisas, colocar a leitura em dia, ver filmes e séries, brincar com os filhos, fazer desporto, recordar tempos antigos e, no caso de algumas figuras públicas, criar conteúdos para os seus seguidores. Neste sentido, o ator Tiago Castro resolveu recuperar uma das personagens de maior sucesso da série juvenil 'Morangos Com Açúcar': o famoso Crómio.

Passados 15 anos, o ator voltou a recriar o famoso Crómio para deixar uma importante e também muito divertida mensagens aos portugueses.

"Mensagem do Crómio. O Crómio decidiu ficar em quarentena voluntária. Depois de 15 anos em isolamento, voltou ao mundo só para vos trazer uma mensagem importante. Partilhem a mensagem", pode ler-se na legenda do vídeo, que pode ver abaixo e que está já a correr a Internet.

