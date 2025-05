Georgina Rodríguez é uma inspiração para as filhas: Eva e Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três anos.

Se a maquilhagem e as roupas não escapam às mãos das meninas, o facto de Gio treinar também as incentiva a perceber, desde cedo, a importância do exercício físico. As mais velhas, inclusivamente, já fazem ballet e ginástica.

Este sábado, a companheira de CR7 publicou uma foto de Alana Martina a fazer a espargata no ginásio de casa, exercício que esta executa na perfeição.

É de referir que Gio tem partilhado, ultimamente, vários momentos em família mas já não mostra a cara das crianças.

