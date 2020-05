O cancro digestivo mata cerca de 30 portugueses por dia (mais de 10.000/ano) e pode subdividir-se em várias tipologias. O cancro do cólon e do reto, por exemplo, é a primeira causa de morte por cancro em Portugal, com uma incidência de cerca de sete mil novos casos por ano e um registo de quatro mil mortes anuais.

Já um dos tipos de cancro digestivo que tem vindo a registar um forte acréscimo em termos de mortalidade é o cancro do pâncreas, com 1 500 novos casos por ano, e "cujos sintomas são por vezes desprezados": dores no estômago, dores nas costas, icterícia. Este tumor é mais resistente que outros tipos de cancro aos tratamentos e em 2020 será a segunda causa de morte por cancro no mundo segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O cancro do esófago é atualmente o oitavo cancro com maior incidência mundial, sendo que a sua taxa de incidência tem vindo a aumentar como consequência do aumento da prevalência dos fatores de risco mais importantes – obesidade e refluxo gastro-esofágico. Com o cancro do estômago, Portugal conta com o maior número de mortes por cancro da União Europeia e é o sexto país a nível mundial.

Por último, o Cancro do Fígado é a quinta causa de morte em Portugal em idades inferiores aos 70 anos. As principais causas são o Álcool, Hepatites C e B e a obesidade.

Por que se morre tanto de cancro digestivo em Portugal? A realidade é semelhante lá fora?

Os cancros digestivos (esófago, estômago, pâncreas, cólon e reto, fígado), quando considerados em conjunto, são dos mais prevalentes tanto em Portugal como nos outros países. Existem depois diferenças geográficas se considerarmos cada um destes tumores separadamente. Assim, se considerarmos o cancro do cólon e reto, a prevalência é mais elevada nos países ocidentais e desenvolvidos onde Portugal se situa, embora a prevalência seja ainda mais elevada em países como os Estados Unidos ou Austrália. Em relação ao cancro gástrico é mais prevalente no Oriente – Japão, China mas também em países sub desenvolvidos da América do Sul – Colômbia.