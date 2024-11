Julie Sergeant integra o elenco da nova trama da TVI, 'A Fazenda', que promete fazer sonhar os telespectadores. A atriz, de 54 anos, irá dar vida à taróloga Esmeralda das Dores, uma mulher que terá "muitas camadas", conforme notou em declarações aos jornalistas.

De maneira a preparar-se para a personagem, a artista contou que chegou a estar com uma taróloga, tendo como objetivo perceber como funciona esta profissão.

Estando agora em altura de gravações, Julie vê os seus dias mais preenchidos e agitados, contudo, é no recato da sua casa no campo que recarrega as baterias e reencontra a paz.

"É um modo de estar. A vida levou-me para coisas mais humanas. Viver, acordar, ter paz, tranquilidade, não lidar com o barulho ou o stress. Tenho um jardim, mas quero comprar um terreno para cultivar", confidenciou.

"Acho que no mundo de hoje é muito mais interessante ter o meu espaço, cultivar, criar, ver crescer e não estar no meio da confusão. Não gosto de estar na cidade, é muito barulho, poluição, muita gente e estrangeiros. Não é a mesma cidade em que eu cresci", disse ainda.

A atriz, que já viveu na cidade, notou que agora procura outras coisas. Na sua visão, a vida urbana é "cara" e os habitantes têm cada vez menos espaço. "Para mim não faz mais sentido estar no urbano depressivo", completou.

Leia Também: "Não mudou nada dos 49 para os 50. Gosto de números redondos"