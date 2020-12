O programa 'Você Na TV' despede-se dos espetadores no final de 2020. Após vários anos no ecrã, o formato acaba para dar lugar a uma grande novidade: o novo programa da manhã, 'Dois para as 10', apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Para a despedida, tal como já tinha sido anunciado pela TVI, mas entretanto adiado devido à morte de Sara Carreira, a estação preparou uma novidade especial: Manuel Luís Gocuha vai deixar de estar sozinho ao comando do formato.

O apresentador contará ao longo dos dias com a companhia de diversos apresentadores, que vão estar a seu lado no 'Você Na TV'. E a grande novidade começa já amanhã, quinta-feira, dia 10, com Ruben Rua a fazer companhia a Goucha.

Cláudio Ramos é convidado que se segue, fazendo companhia ao apresentador na próxima segunda-feira, dia 14. Segue-se Mónica Jardim, no dia 16, João Montez, no dia 18, e Isabel Silva a 21 de dezembro.

Leia Também: Do verde tropa ao padrão tigresa: Os dois looks do 'Dia de Cristina'