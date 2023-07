Acaba de chegar à Amazon uma coleção de roupa que vai deixar os fãs de 'Morangos Com Açúcar' completamente rendidos. A TVI anunciou esta quarta-feira, dia 12 de julho, o lançamento de uma linha dedicada à série que estará de volta à televisão no último trimestre do ano.

São várias as t-shirts, hoodies e sweatshirts disponíveis em diversas cores, todas elas com apontamentos ligados à produção.

Algumas têm mesmo estampada a frase "é o fruto proibido que tu vais querer provar, como a terra está para o mar", retirada do genérico da primeira temporada.

Aqui poderá comprar os artigos à venda. Na galeria pode ver todas as peças disponíveis.