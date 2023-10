A rainha Letizia já demonstrou ser dona de vários talentos e esta terça-feira, 10 de outubro, revelou mais um, até então desconhecido e, no mínimo, surpreendente.

A monarca espanhola, de 51 anos, esteve no The Institutional Act a propósito do Dia Internacional da Saúde Mental.

Ao subir a palco, a soberana iniciou o discurso com uma música do rapper espanhol El Chojin.

"Eu faço o que posso. Consigo o que consigo e não é saudável que tanto seja exigido de mim", ouve-se na letra da música.

O objetivo de Letizia, como a própria o notou no evento, era chamar a atenção para o tema da saúde mental.

A sua atitude foi prontamente elogiada por vários admiradores.

Siga o link

Leia Também: Rainha Letizia recupera vestido com padrão de ilusão ótica