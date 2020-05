O verão está aí à espreita e finalmente começam a fazer-se sentir em Portugal temperaturas que convidam aos primeiros mergulhos e banhos de sol.

Este domingo o dia começou com sol e calor e foram muitas as celebridades portuguesas que aproveitaram para ir a banhos... seja na praia ou na piscina lá de casa.

Nas redes sociais, começam agora a surgir imagens que mostram que este domingo foi dia de tirar o biquíni do armário.

Espreite a galeria para ver as famosas que 'aqueceram' as redes sociais com as suas curvas.

