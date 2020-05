Duas professoras de Inglês do 3º. e 4º. anos cantaram um 'rap' sobre os meses do ano numa das aulas da telescola portuguesa, que está atualmente a ser usada por docentes e alunos devido à pandemia de Covid-19. O momento divertido foi publicado nas redes sociais e as imagens tornaram-se virais.

Aliás, parece que o sucesso do 'rap' usado nas nossas aulas está a ser tanto que já chegou ao panorama internacional. E até a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres partilhou um GIF com o vídeo das professoras nas suas redes sociais.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver o vídeo viral da telescola portuguesa partilhado por Ellen DeGeneres como uma das imagens que animaram a sua sexta-feira:

