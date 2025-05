Ellen DeGeneres está a gostar da sua nova vida. A apresentadora saiu dos Estados Unidos da América e rumou a Inglaterra, onde vive no campo, mais propriamente em Cotswolds, a duas horas de Londres.

Ellen tem mostrado a quem a segue as aventuras que é viver por lá e já parece estar familiarizada com as atividades do campo, como cuidar dos animais e cortar a relva.

"Algumas pessoas sonham em tornarem-se agricultores. O nosso sonho, claramente, era tornarmo-nos uma equipa de manutenção paisagística com um pouco de agricultura paralela", escreveu na legenda de um vídeo onde se mostra a trabalhar.