Adele já está em Las Vegas, tendo chegado esta semana. Depois de ter adiado os espetáculos por lá, há muito aguardados, eis que desta vez a artista prepara-se para arrancar com toda a força.

Segundo o Daily Mail, o seu primeiro concerto será no The Colosseum, Caesars Palace, já no dia 18 de novembro.

Uma vez que os concertos são permanentes, os mesmos acontecerão até 25 de março de 2023.

Recorde-se que a cantora, de 34 anos, deixou milhares de fãs com prejuízo (com o dinheiro dos voos e dos hotéis) quando cancelou a residência em janeiro, com apenas 24 horas de antecedência.

