António Raminhos foi o mais recente participante da rubrica de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni no YouTube - 'É Preciso Ter Lata'. Um dos assuntos abordados pelo comediante foi o seu transtorno obsessivo compulsivo, do qual decidiu falar abertamente nas redes sociais.

"Quem é obsessivo compulsivo não fala disto. Eu falo porque comecei a perceber que há um grande número de pessoas que sofre de ansiedade e simplesmente tem vergonha", nota.

"Comecei a falar disto e é como se fosse homossexual, no sentido em que estou a sair do armário. As pessoas vêm dizer 'muita coragem' e para mim acho que não é nada", completou.

