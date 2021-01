Esta sexta-feira, 29 de janeiro, foi divulgado mais um episódio do podcast 'É Preciso Ter Lata', com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni. O convidado foi António Raminhos.

As brincadeiras que faz com as filhas e que partilha nas redes sociais foram tema de conversa, com Raminhos a recordar uma das piadas que fez com as meninas e que foi repreendida por Herman.

"Houve uma vez um vídeo que eu fiz e o Herman mandou-me uma mensagem a dizer: 'Eu gosto muito das cenas que fazes com as tuas filhas, mas esse está demais, tira isso'. E quando o mestre diz... ok. Fui ver outra vez e reconheci que estava bué abusado", recordou, contando de seguida qual era o referido vídeo.

"Os putos, quando são pequeninos, têm muito a conversa do cocó e do xixí, tipo vou comer sopa de cocó, sopa de vomitado e não sei quê. Eu e a mais velha começámos num pega, e eu às tantas digo qualquer coisa do género: 'tu vais comer sopa de vomitado de gato com os pelos do pipi da avó'", lembrou.

"Pois, é muito gráfico. Na altura ia a conduzir e caguei, e segui. Depois de o Herman dizer, vi o vídeo e realmente... apaguei. Nunca pus em lado nenhum", admitiu.

Mas não ficou por aqui e contou ainda que por vezes é muito criticado nas redes sociais. "Apaguei o Twitter por isso, quando me começaram a chamar-me pedófilo por causa das piadas com as miúdas. [Diziam] que eu sexualizava as miúdas, que elas iam odiar-me. Tiraram aquilo do contexto. Incrível. Então deixei de ter Twitter", contou.

