Uma fotografia de uma refeição, da qual fazia parte apenas um pequeno pão e um sumo, enviada por uma amiga enfermeira, levou António Raminhos a mostrar publicamente a sua indignação e vontade em ajudar os profissionais de saúde que estão na linha da frente da Covid-19.

O humorista pediu ajuda de marcas e pessoas dispostas a ajudar e recebeu resposta positiva.

"Recebi muitas mensagens de marcas e pessoas dispostas a ajudar. Incrível", começa por realçar Raminhos, que na sua página de Instagram faz uma atualização sobre esta iniciativa solidária que agora começa.

"Contactei algumas entidades e a Ordem dos Enfermeiros. O que vamos fazer, através do canal de comunicação da ordem, é pedir aos profissionais de saúde que enviem quais os bens que mais necessitam no seu local de trabalho, para que ajuda seja concertada e sem grande desperdício. Espero, em breve, poder dizer onde podem fazer as doações. Sei que os bombeiros e outros profissionais estão à rasca também e espero que esta ajuda dinamize outras ou possa também contribuir para mais pessoas. Obrigado a todos", explica, por fim.

