Já adivinhou quem é o menino da fotografia? Niall Horan, mais conhecido por ser um dos membros da já extinta banda One Direction.

O cantor irlandês está de parabéns esta sexta-feira, 13 de setembro, dia em que completa 31 anos de idade.

Agora com uma carreira a solo, o músico prepara-se para uma tournée na América Latina e no Brasil, que arranca a 20 de setembro, no México.

Carregue na galeria para relembrar os melhores 'looks' do cantor, dentro e fora do palco.

