Os filhos do príncipe William e de Kate Middleton - George, Charlotte, e Louis - comportam-se muito bem quando estão em público. No entanto, sendo crianças, é normal que hajam momentos em que precisam de receber um raspanete ou de serem chamados à atenção.

Segundo especialistas na área da educação adiantaram ao The Daily Express, a técnica levada a cabo pelos duques de Cambridge faz toda a diferença.

"Ser pai/mãe pode ser uma tarefa desafiante às vezes, especialmente quando os filhos se comportam mal", notou-se. "Cada pai e mãe têm as suas próprias técnicas para disciplinar os filhos, e isso não é diferente para a Kate e o William", acrescentou.

Ora, conforme já foi revelado anteriormente, cada vez que os filhos se comportam mal, Kate e William levam os filhos para uma sala à parte onde "discutem o seu comportamento".

"Embora não haja certo e errado na forma de educar um filho, as técnicas que Kate e William implementaram mostra que preferem falar com as crianças sobre o seu comportamento e o motivo pelo qual é inaceitável. Esta é uma técnica usada por muitos pais que se acredita que irá ajudar as crianças a entender o porquê de estarem a ser repreendidas", completa-se.

"Quando estão a educar os filhos, foi revelado que a Kate e o William são firmes em apontar as consequências do seu mau comportamento, mas nunca levantam a voz", refere-se ainda, notando que esta será a melhor forma de acalmar a situação.

