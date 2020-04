É caso para dizer que o bebé Oliver é um verdadeiro conquistador! Esta terça-feira, dia 14, o 'papá babado', Diogo Amaral, partilhou um ternurento vídeo onde surge a comunicar com o menino de 10 meses.

É com um enorme sorriso que Oli, como carinhosamente é tratado, responde para a câmara.

Os comentários elogiosos ao filho do ator, fruto do seu anterior relacionamento com Jessica Athayde, não tardaram em chegar.

"Que menino lindo", "é a delícia do Instagram" e "tão fofo" foram algumas das palavras dos seus seguidores.

Eis o momento!

