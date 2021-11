Quem será o próximo James Bond? Esta é a questão que se coloca, no entanto, o que não faltam são interessados, sendo que Dwayne Johnson é um deles.

A estrela de 'Red Notice' confessou este desejo numa entrevista à Esquire, revelando que na sua família já há uma ligação aos filmes do conhecido espião inglês. O seu avô, Peter Maivia, deu vida ao vilão de Bond no clássico de 1967 'You Only Live Twice', protagonizado por Sean Connery.

"Não quero ser o vilão. Quero ser o Bond", sublinhou.

Importa notar que há outros nomes em cima da mesa, sendo Idris Elba um dos mais falados. Tom Hardy e Regé-Jean Page são outras opções.

