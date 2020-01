Dwayne Johnson vai estrear-se numa série de comédia inspirada na sua vida. O ex-lutador profissional The Rock, e ator, vai protagonizar o novo projeto da NCB, intitulado 'Young Rock', que se focará nos seus "anos de formação".

A notícia da série, que terá 11 episódios, foi anunciada este sábado, dia 10 de janeiro, durante o Television Critics Association.

Este trabalho será escrito por Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, de 'Fresh Off the Boat', enquanto Dwayne será o produtor executivo juntamente com Dany Garcia e Hiram Garcia.

