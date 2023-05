Morreu Helen Holland, mulher que a 10 de maio foi atropelada durante uma escolta da polícia à duquesa de Edimburgo, Sofia.

Sofia, esposa do príncipe Eduardo, reagiu à trágica notícia revelando-se "profundamente triste".

A idosa, de 81 anos, que esteve durante vários dias internada em estado crítico, foi na altura atropelada por um motociclo da polícia, explicou o Palácio de Buckingham.

"A duquesa de Edimburgo está profundamente triste ao saber que Helen Holland faleceu. As mais profundas condolências e as condolências de Sua Alteza Real são dirigidas a toda a família da Sra. Holland", pode ler-se numa nota oficial.

A duquesa de Edimburgo já se havia manifestado após o acidente, referindo que os seus "pensamentos e orações" estavam com Helen Holland e a família. Agora, promete em breve entrar em contacto com a família da idosa de forma particular.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades para que seja apurado o que realmente aconteceu.