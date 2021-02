As filmagens de 'Batman' voltaram a ser interrompidas após mais um teste positivo à Covid-19, que chegou no início de fevereiro. O duplo de Robert Pattinson está infetado com o novo coronavírus, levando à paragem da produção do filme pela terceira vem em cinco meses.

Perante o caso, os elementos que estiveram em contacto com o artista ficaram em isolamento profilático, como conta o The Sun.

Recorde-se que em setembro e em novembro do ano passado as filmagens já tinham sido interrompidas precisamente por causa de um caso positivo ao novo coronavírus. Num dos casos foi o próprio Robert Pattinson quem ficou infetado.

Uma fonte destacou o quanto está a ser difícil gravar durante a pandemia, mas reconhece também que "isto prova que o regime de testes da Warner Bros está funcionar".

"O filme ainda está preste a terminar no próximo mês e quando isso acontecer, acho que todos vão dar um suspiro de alívio", acrescentou.

O The Sun recorda também que a data de lançamento do filme já foi adiada duas vezes por causa da pandemia, estando agora marcada para 4 de março de 2022.

