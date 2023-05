Apesar de a relação ter chegado ao fim, Drew Barrymore mantém uma boa relação com o 'ex', Justin Long, e deseja-lhe o melhor, assim como à sua nova noiva, Kate Bosworth.

Drew recebeu Kate Bosworth no 'Drew Barrymore Show' e a apresentadora explicou ao público que tinha "uma pessoa muito importante em comum" com a sua convidada.

"O meu querido Justin Long - um namorado, um amigo querido - e ele e a Kate encontraram-se neste mundo", disse Drew enquanto eram mostradas fotografias de Kate e Justin.

Após as queridas palavras de Drew, que se mostrou a torcer pelo 'ex' e a nova noiva, Kate respondeu: "Isso é tão doce. Ele ama-te tanto". Além disso, contou que foi ela quem a encorajou Justin a marcar presença no programa de Drew no ano passado.

"Eu estava com ele quando ele recebeu o convite e ele disse, 'Oh, a Drew quer que eu vá ao programa dela', e eu fiquei tipo, 'tens de ir'. Eu estava muito animada", partilhou.

"Fiquei muito feliz porque sabia que havia muito amor entre vocês, destacou ainda Drew Barrymore.

Leia Também: Quase 40 anos depois, Ke Huy Quan e Drew Barrymore reencontram-se