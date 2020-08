Drew Barrymore tem como um dos seus grandes arrependimentos o facto de ter aparecido alcoolizada no programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'. O momento aconteceu em 2018 e, passados dois anos, a atriz fez um pedido de desculpas público ao apresentador.

"Bebi demais e nunca me perdoei por isso, nem me vou perdoar algum dia", confessou num episódio recente de 'The Art of the Interview'.

Impressionado com a sinceridade da artista, Andy Cohen mostrou-se compreensivo e afirmou ainda que está habituado a que os seus convidados estejam alterados.

