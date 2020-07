Drew Barrymore tem trabalhado para manter uma boa forma física e não ficar "do tamanho de um autocarro".

A atriz, de 45 anos, esteve à conversa com a revista In Style e contou que treina pelo menos quatro dias por semana para manter as curvas.

"Eu realmente alimento-me bem e saudável, e faço uma hora de pilates pelo menos quatro dias por semana", disse a artista. "Tenho de trabalhar duro para não ficar do tamanho de um autocarro. E tudo bem. Este é o meu karma. Não sei, talvez tivesse sido magra e má numa vida passada", acrescentou.

Recorde-se Drew Barrymore é mãe de duas meninas, Olive, de sete anos, e Frankie, de seis, do casamento com Will Kopelman, de quem se separou em 2016.

