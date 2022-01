Drew Barrymore recuou ao tempo em que namorou com Luke Wilson no 'The Drew Barrymore Show', esta quinta-feira.

"Foi uma relação aberta", contou a atriz, de 46 anos. "Quando nos conhecemos eramos jovens", acrescentou, como destaca a imprensa internacional.

"Estava a namorar com ele, mas acho que ele também estava a namorar com outras pessoas", partilhou. "Eramos jovens, estávamos a divertir-nos. [...] Não levavas tudo tão a sério, e foi divertido e nós divertimo-nos muito", disse ainda.

